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Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza Fethiye – Antalya Karayolu Bayır Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder E. İdaresindeki 48 AEG 874 plaklı kamyonet aynı yönde seyir halinde olan Oğuz A.'nın kullandığı 48 L 4021 tıra arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücü Önder E yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet sürücüsü Önder E. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafında sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Öncer E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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