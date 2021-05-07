Kamyonete çarptı, araç içerisinde sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde önünde seyreden kamyonete arkadan çarpan taksinin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Salih S.'nin kullandığı 48 T 4199 plakalı taksi, Fethiye – Antalya Karayolu Karaçulha kavşağında Zafer Ç. idaresindeki 20 KT 321 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takside sıkışan sürücü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Salih S. ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salih S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.