Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ait resmi araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olay saat 18.00'de Armutalan Mahallesi 511 sokak ile 512 sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M'nin kullandığı Marmaris Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç kavşakta motosikletla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralılara müdahale ederek motosikletteki ikiz kardeşlerden Ö.B.Y (15) ilçedeki özel hastaneye, B.E.Y (15) Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İkiz kardeşlerden Ö.B.Y'nin bacaklarında kırıklar ve hafif sıyrıklar olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı, B.E.Y'nin ise Muğla Sıtkı Koçman Hastanesine sevk edileceği bilgisi edinildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.