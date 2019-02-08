Kan vererek hayat kurtardılar

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Milas Atapark Meydanı'nda düzenlenen kan bağışına destek veren vatandaşlar, kan vererek hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü, dün saat 12.00ö-17.00 saatleri arasında Milas Atapark Meydanı'nda Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya destek veren çok sayıda vatandaş, sağlık durumlarının el verdiği ölçüde kan bağışında bulundu.

Kızılay tarafından kan bağışı konusunda bilgi alan vatandaşlar, herkesi kan bağışında bulunmaya davet ederek, “Kış aylarında azalan kan stoklarına katkı sunmak istedik. Kan vererek hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kan bağışlarında yaşanan kritik düşüşe “Dur!” demek adına Kızılay ile birlikte kampanya düzenlediklerini söyleyen Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, “Kış şartları nedeni ile kan bağışı sayısında ciddi düşüş var. Bizlerde gençlik merkezi ailesi olarak personellerimiz, gönüllü gençlerimiz ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Ülkemiz gençliğinin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığının artırılması, bilinçli bir nesil yetiştirilmesi ve bu sorunların çözümünde aktif olarak yer almalarının, kendi akranları başta olmak üzere toplumun her kesiminden insanla etkili iletişim kurmalarının sağlanması, gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi, gönüllülük faaliyetlerine katılımının alışkanlık haline dönüştürülmesi için ‘Biz Bitti Demeden Bitmez' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.