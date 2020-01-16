İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanala uçan minibüsün üstünde mahsur kaldı

Milas-Bodrum karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına uçtu.

Araç üstünde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre bir kargo firmasına ait 40 LU 514 plakalı araç sürücüsü Anıl Sökeli, Milas-Bodrum karayolu Kemikler mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçtu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Araç üzerinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.