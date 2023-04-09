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Kanalizasyon rögarında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde kanalizasyon rögarına kaçan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kanalizasyon rögarına kaçan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Milas'ın Beçin Mahallesi'nde rögarda mahsur kalan yavru köpeklerin sesini duyan vatandaşlar 1112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden tek tek kurtarılan yavru köpekler sahibine teslim edildi.

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