Kanatlar içme suyuna kavuştu

Son olarak Ula İlçesi Gölcük Mahallesi Kanatlar mevkiinde özellikle yaz aylarında ortaya çıkan içme suyu sorunu yapılan çalışmalarla tamamen ortadan kaldırıldı.

Kanatlar mevkiinde ortaya çıkan su sıkıntısının çözümü için harekete geçen ekipler, bölgede içme suyu deposunda düzenleme ve yeni içme suyu hat yapımını tamamladı. Gölcük Mahallesi 1'nolu su deposunu Kanatlar mevkiini besleyecek şekilde dizayn eden ekipler ayrıca 500 metre yeni içme suyu hattı ve abone hat yenilemesi yaptı. Ayrıca bölgeye 1 adet vana ve 2 adet vantuz monte edilerek hattın sağlıklı bir biçimde çalışması sağlandı. Bölgede yapılan bu çalışmalarla birlikte Kanatlar mevkiinin içme suyu sorunu ortadan kaldırıldı.