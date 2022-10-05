Kanlı paket ekipleri harekete geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan ve vatandaşların içerisinde çocuk cesedi olduğunu tahmin ettiği paket polisi alarma geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin açtığı paketten, köpek ölüsü çıktı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki ormanlık alanda çarşafa sarılı üzerinde kan olan paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar kayalıkların arasında gördüğü paketi çocuk cesedine benzetince, emniyet güçleri alarma geçti. Olay yeri inceleme ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldıktan sonra paketi açtı. Paket içerisinden, köpek ölüsü çıktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Belediye ekiplerinin köpeği alarak uygun bir alana gömeceği öğrenildi.