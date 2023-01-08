Kanuni'nin otağında kazı çalışması yapılacak

Kanuni Sultan Süleyman'ın 500 yıl önce Rodos Seferi esnasında Yatağan Bozüyük Mahallesinde kurulan otağında kazı çalışmaları başlıyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı bilimsel araştırma ve arkeolojik kazı çalışmalarının başlayacağı Bözüyük Otağında incelemelerde bulundu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 500 yıl önce Rodos'un fethi için yaklaşık 100 bin asker ile Marmaris'e kara yoluyla gittiği seferin güzergâhında bulunan ve otağını kurduğu alanda kazı çalışmaları başlıyor. Bozüyük Mahallesinde Evliya Çelebi'nin ziyaret edip Seyahatnamesinde bilgiler verdiği, Bözüyük otağında Cumhuriyetin 100'üncü yılında bilimsel araştırmalar ve kazı çalışmaları yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ve Yatağan Belediyesinin destekleriyle, Muğla Müze Müdürlüğü'nün başkanlığında Selçuk Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Kunduracı'nın bilimsel danışmanlığında çalışma yapılacak olan Bozüyük Otağında o dönemden günümüze ulaşan Cami ve Han'ın yanı sıra bir köprü ve değirmen de bulunuyor.

Stratonikeia ve Lagina kazı ekibinin de bilimsel destek vereceği çalışmalarda yeni yapılar, mezarlar ve o dönemlere ait eserlerin de bulunması, Rodos Seferi ve o döneme ait imar faaliyetleri ile ilgili yeni verilere ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

Son zamanlarda Beylikler ve erken Osmanlı Dönemi ile ilgili mimari ve küçük buluntuların yoğun olarak bulunduğu Stratonikeia'ya çok yakın bir konumda yer alan Bozüyük otağında başlayacak olan bilimsel çalışmaların bölge tarihi, Osmanlı Mimarisi ve 15. yüzyıldaki bölgeler arası ilişkilerin anlaşılması açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferinde askerlerinin konakladığı yerlerden birisi ile ilgili ilk defa bilimsel bir kazı çalışması yapılacağı vurgulandı.