İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler kanyonuna gezi amaçlı giden 5 yabancı turist yollarını kaybedince yardım talebinde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler kanyonuna gezi amaçlı giden 5 yabancı turist yollarını kaybedince yardım talebinde bulundu. AFAD ve AKUT ekipleri kaybolan turistleri bulundukları yerden güvenli bir şekilde kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Marmaris'e tatili için gelen 5 yabancı uyruklu turist, gezi amaçlı İçmeler kanyonuna gitti. Bir süre sonra kanyonda yönlerini kaybeden yabancı turistler yardım talebinde bulundu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT ekipleri olay yerine sevk edildi.


İçmeler kanyonunda ihbarın geldiği bölgede yapılan arama ve kurtarma çalışması sonrası 5 yabancı turist bulundukları bölgeden güvenlik bir şekilde kurtarıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.