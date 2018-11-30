Kapiz: "Kocaelispor maçına yeni hocamızla çıkacağız"

Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, teknik direktör Ramazan Silin'in kulüple yollarını ayırmasının ardından 3 ismin öne çıktığını, Kocaelispor maçına yeni hocayla çıkacaklarını söyledi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Kapiz Muğlaspor'un sezon başında 6,5 milyon borç ile başladığını, şuana kadar bu borcun 3 milyonunu ödediklerini dile getirdi. Kapiz, "3,5 milyon lira borcumuz kaldı. Bunun 1 milyonu futbolculara, 1 milyonu vergi dairesine ve 1,5 milyonu ise eski yöneticiler ile piyasaya olan borçlarımız." dedi.

Seçimler bizi olumsuz etkiledi

Başkan Kapiz açıklamasının devamında, "Yönetime geldiğimiz günden bu güne herkes seçim derdinde. Önümüzde de yerel seçimler var. Bu yüzden ön plana çıkamadık. Bu kargaşada boğulmak istemiyoruz. Kulüp olarak sıkıntılarımızı gidermek için ilgiye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kapiz açıklamasının sonunda ise, "Ligde üst üste puan kayıplarımız oldu. Aslında futbol şansımız yok. Ligin alt sıralarındaki takımlara puanlar kaybettik. Fakat karamsar olmamamız gerekiyor. Kulübümüze hep birlikte sahip çıkacağız. Ramazan Hocam Salı günü dilekçesini vererek kulübümüzle yollarını ayırdı. Bizim şuan görüştüğümüz 3 isim bulunuyor. İnşallah Kocaelispor maçına yeni teknik direktörümüzle çıkacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.