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'Kaplumbağa Muhafızları' iş başında

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kemaliye İlkokulu Okul öncesi Öğretmeni Mine Serhat ve öğrencileri Türkiye, Yunanistan ve Romanya ülkelerinin ortaklı Kaplumbağa Muhafızları (Turtle Guards) projesine katıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kemaliye İlkokulu Okul öncesi Öğretmeni Mine Serhat ve öğrencileri Türkiye, Yunanistan ve Romanya ülkelerinin ortaklı Kaplumbağa Muhafızları (Turtle Guards) projesine katıldı.



Öğrenciler proje çerçevesinde "Deniz Kaplumbağalarını bekleyen tehlikeler nelerdir" ve "Kaplumbağaları bu tehlikelerden korumak için ne yapmalıyız" konuları üzerine araştırma, sunum, drama çalışmaları yaptı.



Proje sonunda STEM aile atölyesi etkinliği düzenlenerek öğrenciler, öğretmeni ve aileleri ile birlikte Kaplumbağa dostu bir deniz için, pervanesi kaplumbağalara zarar vermeyen gemi, metal atıkları toplayan gemiler ve denizlerdeki çöpleri toplayan robot tasarımları yaparak, tasarımlarını sundu.



Projeyi tamamlayan öğrenciler öğrendiklerini kalıcı hale getirmek ve Deniz Kaplumbağalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Kemaliye İlkokulu olarak Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine (DEKAMER) gezi düzenledi.

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