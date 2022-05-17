İhlas Haber Ajansı

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Kaplumbağayı çöpe atmışlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağayı, belediye temizlik işçilerinin dikkati kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine atılan kaplumbağayı, belediye temizlik işçilerinin dikkati kurtardı.


Bodrum Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurudere mevkiinde bir çöp konteyneri içerisinde kaplumbağa olduğunu gördü. Kaplumbağanın hayatta olup olmadığını kontrol eden ekipler, hayvanın canlı olduğunu görünce konteynerden aldı.


Çöplerin arasından alınan kaplumbağa, doğal ortamına bırakıldı.

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