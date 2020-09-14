‘Kaptan'dan uyuşturucuya geçit yok

Aydın-Muğla karayolu Yatağan girişindeki kontrol noktasında KOM ekipleri tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı. Diyarbakır plakalı araçta narkotik köpek ‘Kaptan'ın da yer aldığı aramada araç içinde U.B. isimli şahsın valizinde 110 gram esrar maddesi, E.A. isimli şahsın çantasında ise 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı.