Kar yağışı Datça'yı beyaza büründü

Muğla'nın Datça ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da kış şubat ayıyla birlikte kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Muğla'nın Datça ilçesinde kar sevinci yaşandı. Ağırlıklı olarak yüksek kesimlere yağan kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı bazı bölgelerde muhteşem manzaralar oluşturdu. Tekesuyu ve Balıkaşıran mevkilerinde kar yağışı 5 cm'ye ulaşınca bazı vatandaşlar kartopu oynamak için bölgeye geldi. Sevdikleri ile birlikte bölgeye gelen vatandaşlar kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi. İlgili ekipler yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önlem aldı.