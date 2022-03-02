Kar yağışı Yatağan'ın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yağan kar mahalleyi beyaza bürüdü.

Bir süredir Yatağan ilçesinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Muğlalıların alışkın olmadığı kar manzaraları büyük küçük her yaştan vatandaşın yüzünü güldürürken, özellikle çocuklar için büyük sevinç kaynağı oldu. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü doğrulayan nitelikteki soğuk hava ile birlikte Eskihisar'a yağan kar mahallede karpostallık görüntüler oluşturdu.