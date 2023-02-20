Kara avcılığı durduruldu

Yapılan açıklamada, “Ülkemizin birçok bölümünü etkileyen doğal afet (deprem) nedeniyle yaşanan olumsuzluklardan yaban hayatı ve yaşam alanları da etkilenmiştir. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla, kara avcılığı kanununun 5 ve 12'inci maddesi gereği, 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı ülke genelinde durdurulmuştur” denildi.