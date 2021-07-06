‘Kara' yaşam mücadelesini Muğla'da kazandı

Uşak'ta Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Elif Aydoğdu, 2 yıl önce sokakta bulduğu ve ‘Kara' ismini verdiği köpeği geçen ay geçirdiği trafik kazasının ardından kayboldu. Uzun süredir Kara'yı arayan ve Uşak Belediyesine ait barınakta bulan Aydoğdu, köpeğin kaybolduğu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurulduğunu öğrendi.

Aydoğdu: “Kara'nın vücudunda 30 saçma tespit edildi”

Uşak Belediyesi Hayvan Barınağında yeterli ekipmanların olmadığı için veterinere götürdüğünü ancak oradan da bir sonuç alamadığını belirten Elif Aydoğdu, “Götürdüğümüz veterinerde Kara'nın vücudunda yaklaşık 30 tane saçma olduğu tespit edildi. Veterinerimiz saçmaları burada temizleyemeyeceklerini, gerekli cihazların olmadığını ve yapılması gereken işlemin oldukça pahalı olduğunu söyledi. Daha sonra tedavisi için internette araştırma yaptım ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakım Evinde daha önce “Öznur” isimli köpeğin tedavisi ile ilgili haberleri gördüm. Daha sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçtim” diye konuştu.

Muğla bize “umut” oldu

İnternette gördüğü habere çok sevindiğini ve haber ile umutlarının arttığını söyleyen Elif Aydoğdu, şunları söyledi; “Muğla Büyükşehir Belediyesinde köpeğimin tedavi olabileceğini öğrenince pet taksi ile Muğla'ya gönderdim. Kara'nın tedavileri kısa sürede başladı. Dün bana Kara'nın durumu ile ilgili bir video gönderdiler. Sağlığının yerine geldiğini gördüm. Muğla bize umut oldu. Hala daha böyle güzel kalpli insanların olması bizi mutlu etti. Muğla'daki barınakta çok güzel ilgi var. Birçok yerde böyle barınaklar maalesef yok. Ama Muğla Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok başarılı herkese teşekkür ediyorum”

Yaman: “Kara 1 ay sonra Uşak'taki yaşamına devam edecek”

Kara'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Uzman Veteriner Hekim Özgür Yaman, “Kara yaklaşık bir haftadır bizimle beraber. Tedavisine başladık ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Kara'nın özellikle sırt bölgesinde ve arka bacaklarında, kalçasında toplamda yaklaşık 30-31 kadar saçma bulunuyor. Bunların bir kısmını temizlemeye çalışacağız. Şu an öncelikli olarak medikal tedavisini sürdürüyoruz. Bu güne kadar da Kara'nın tedaviye cevabı çok güzel oldu. Sanıyorum 3-4 hafta sonra Uşak'taki hayatını özgürce sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.