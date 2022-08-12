Karaada açıklarında sürüklenen tekneyi KIYEM botu kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan yelkenli tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında hareket halinde iken makine arızası yapan ve içeresinde 3 kişinin bulunduğu yelkenli teknede bulunanlar Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talep etti. KIYEM-6 can kurtarma botu tarafından yedeklenen yelkenli tekne Bodrum Marina'ya çekildi.