Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Türkiye'nin çıkılan değil, inilen tek yaylası Karabağlar Yaylası son yağışlar sonrası göle döndü.

Geniş tarım arazilerinde su yüksekliği 1 metreyi bulurken, yaz sezonunda geniş arazilerde tütün fidelerinin yükseldiği, daha küçük alanlarda mevsimlik sebze-meyvenin yetiştirildiği Karabağlar Yaylası'nın toprağı yağışlar sonrası suya doydu.

Muğlalıların Nisan ayında göçerek yazlık olarak kullandığı, Ekim ayı sonunda kent merkezine göç ettiği doğal sit statüsünde tescilli Karabağlar Yaylası'nda yaklaşık 3 bin 500 adet su kuyusu bulunuyor. Yayla sakinleri ürettikleri meyve sebzenin sulama işini kış aylarında dolan su kuyularından sağlıyor.

Düğerek Mahallesi girişinde bulunan Çayır mevkiinde ve yaylanın diğer bölümlerinde üç adet düden suyun yeraltına tahliyesinin yapıldığı alan bulunuyor.

Tarlalarda biriken suyun kuyuları doldurması için düden kapakları kapatılıyor. Su kuyularının dolması ve Nisan ayına yaklaşılırken tarlalardaki su yeraltına akış sağlamazsa düdenlerin kapakları açılarak suyun yeraltına akışı sağlanıyor.

Karabağlar Yaylası'nda yıllardır üreticilik yapan vatandaşlar, “Tarlalarda biriken fazla sular bu kota nedeniyle düdenin bulunduğu Çayır mevkiine hemen ulaşırdı. Yolların tarladan daha aşağıda olması nedeniyle su boşalır ve tarlalar tavı erken gelirdi, erken hasat kaldırırdık. Ama şimdi yollar yükseldi, tarlalar aynı göl gibi sular çıkmıyor artık” diye konuştular.