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Karabağlar yaylasında işyeri yangını

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasındaki bir lokantanın bacasında başlayan yangın çatı ve mutfak bölümünü kullanılmaz hale getirdi.


Öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 ambulansı olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bacadan çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahalesi ile alevlerin diğer bölümlere sıçraması engellendi.


Ahşap çatısı bulunan işyerinde yapılan söndürme çalışmaları sonrası binanın çatısı ve mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını tamamlarken, yangın sonrası maddi hasar oluştu.

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