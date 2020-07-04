Karabağlar zararlı otlardan temizleniyor

Çalışma kapsamında özel kıyafetli belediye ekiplerimiz, çalılık alanları ve yol kenarlarını zararlı otlardan temizliyorlar. Ayrıca bölgedeki moloz ve bitki atıkları da toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Tarihi ve doğal sit alanı olan doğa harikası Karabağlar Yaylamızı korumak ve temiz tutmak temel görevimizdir” dedi.

Karabağlar Yaylasındaki zararlı ot ve çalılık temizleme çalışması yaz ayı boyunca devam edecek.