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Karabağlar zararlı otlardan temizleniyor

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ekiplerimiz Karabağlar Yaylamızdaki çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen yol kenarlarındaki ve boş arazilerde oluşan çalılıklarda temizlik çalışması yapıyor.

Çalışma kapsamında özel kıyafetli belediye ekiplerimiz, çalılık alanları ve yol kenarlarını zararlı otlardan temizliyorlar. Ayrıca bölgedeki moloz ve bitki atıkları da toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor. Tarihi ve doğal sit alanı olan doğa harikası Karabağlar Yaylamızı korumak ve temiz tutmak temel görevimizdir” dedi.


Karabağlar Yaylasındaki zararlı ot ve çalılık temizleme çalışması yaz ayı boyunca devam edecek.

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