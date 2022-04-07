Karabağlar'a Kamera ve Dronlu hassas koruma

Türkiye'nin çıkılan değil inilen tek yaylası Karabağlar yaylasına havadan ve karadan denetim yapılıyor.

Yapılan denetim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Karabağlar Yaylasının doğal dokusunun korunmasına yönelik olarak vatandaşı bilgilendiren görseller hazırlandığını, belediye personelinin; kesik ve irimlerin, tel örgü ve duvar setleri kurularak yok edilmemesi için; bunun yanı sıra kaçak yapılaşmanın tespiti ve önlenmesi maksadıyla bölgede 360 derecelik kamera ve dron ile tam zamanlı denetim yaptığını kaydetti.

Karabağlar Yaylasının kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatan Başkan Gümüş, “Sit alanı olması nedeniyle yaylamızda herhangi bir yere duvar çekmek, kamu malı sayılan kesik ve irimleri kapatacak şekilde beton direkli tel çitle çevirmek yasaktır. Bölgemizin yeşil dokusunu bozacak, doğal yaşam kültürüne zarar verecek uygulamalara karşı başlattığımız çalışmalarımız sürüyor. Devam eden denetimlerimize bahar aylarının başlaması nedeniyle de hız verdik. Karabağlar Yaylamız korumamız gereken en büyük değerlerimizden birisidir. Bu nedenle ekiplerimiz, denetimlerine devam edecekler. Kurallara uymayıp bölgenin doğallığını bozmak isteyenlere karşı da yasal süreçleri başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızdan konuyla ilgili hassasiyete sahip olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.