Amatör Küme Play-Off müsabakalarında Marmaris Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Fethiye Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Muğla Birinci Amatör Küme C Grubu'nda Fethiye Yeşil Üzümlüspor'un ardından 2'nci sırada yer alan Fethiye Karaçulhaspor, Süper Amatör Lig'e yükselmek için play-off ilk maçında Gündoğanspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Galibiyetin ardından son olarak Köyceğiz Stadında Karaçulhaspor Marmaris Belediyespor'u ağırladı. Maçı Karaçulhaspor son dakikada atılan golle müsabakayı 1-0 kazandı. Amatör Küme Play-Off müsabakaları sonucunda Karaçulhaspor Muğla Süper Amatör Lig'e yükseldi.