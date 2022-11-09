Karadan ulaşım yok, tomruklar denizden taşındı

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Martı Koyu'nda kuruyan ağaçlar kesiliyor. Kesilen ağaçların nakliyatı karadan ulaşım olmaması nedeniyle denizden yüzdürülerek yapılıyor.

Göcek açıklarında bulunan ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında kalan Martı Koyu bölgesinde kızılçam ağaçlarında kurumalar meydana geldi. Doğal ya da böcek zararlısı yüzünden kuruyan bin 197 adet kızılçam ağacı damgalandıktan sonra kesimi yapılıyor. Kesilen çam ağaçları traktörlerle sürütme yapılarak deniz kenarına taşınıyor.

Deniz kenarında sıralama yapılarak bağlanan tomruklar denizden Kille Koyu'na taşınıyor. Martı Koyu'ndan Kille Koyu'na yaklaşık 5 mil deniz üzerinde taşınan tomruklar buradan kamyonlara yüklenerek orman deposuna nakliyatı yapılıyor.