Karaot Halk Plajı sezona hazır

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, plajda denetlemelerde bulundu, tüm Fethiye halkını Karaot Plajı'na davet etti. Fethiye Belediyesi olarak tamamen ahşaptan ve ekolojik kaygıları gözeten bir anlayışla inşa edilen Karaot plajı Fethiyeliler ve tatilciler tarafından geçtiğimiz yıl yoğun ilgi görmüştü. Pandemi koşullarıyla birlikte turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Karaot Halk Plajı da hizmet vermeye başladı.

"Uygun fiyata kaliteli hizmet"

Kafeterya, duş ve lavabo alanı, şezlong ve şemsiye ile peyzaj düzenlemesiyle Karaot Halk Plajı, Fethiye'nin ilgi odağı plajlarından bir tanesi oldu. Karaot plajına yaya giriş ücretsiz iken, sadece araç girişlerinden ücret alındığı belirtildi. Karaot kafeteryasının İnlice Plajı'ndaki gibi uygun fiyatlar ile hizmet vermesi, vatandaşların daha çok ilgi göstermesini sağladı. Korona virüs tedbirleriyle hizmete yeniden başlayan Karaot Halk Plajı'nda Belediye Başkanı Alim Karaca incelemelerde bulundu.

“Karaot'a davet ediyorum”

Karaca yaptığı açıklamada, “Bugün yetkili arkadaşlarımızla birlikte Karaot Halk Plajı'ndayız. Hep birlikte incelemelerde bulunduk. Arkadaşlarımız, hijyen kurallarına en ince ayrıntısına kadar uyguluyor. Fethiye'mizin güzel plajlarından birisi olan Karaot Halk Plajı, halkımızı bekliyor. Halk plajımızı hazırlamış bulunmaktayız. Bölgemizde yaşayan ve tatile gelen tüm vatandaşlarımızı Karaot'a davet ediyorum. Güler yüzlü hizmetimizle halkımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Pandemiden dolayı turizm ciddi bir darbe aldı. Fethiye'de vaka sayıları ciddi derecede düştü. Vakalar bölgemizde minimize olmuş durumda. Turizm sektörümüzün aşılanmasıyla rahat bir nefes alacağız. Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.