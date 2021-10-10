Karaova kafe şenlik havasında açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Mumcular Mustafa Kallem Parkı yapılan yenileme çalışmaları sonrası yepyeni görünümüyle Bodrum halkının hizmetine açıldı.

Açılışı tam bir şenlik havasında geçen parkın içerisinde belediye kafenin yanı sıra düğün alanı, vatandaşların vakit geçirebileceği yeşil alanlar ve süs havuzları da bulunuyor. Yeni görünümüyle beğeni toplayan parkın açılışında halkın ilgisi de büyüktü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, Hüseyin Tutkun ve bazı meclis üyeleri de açılışta yer aldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras parkı ve kafeyi gezdikten sonra yaptığı konuşmada sosyal belediyecilik anlayışının Gıda A.Ş ile tam anlamıyla yerine getirildiğini, belediyenin hizmet ve fiyat politikasının tüm Bodrum halkına hitap etmesi amaçlı belirlendiğini dile getirdi.

Başkan Aras konuşmasının devamında şu sözleri söyledi;

‘'Belediye Gıda A.Ş tam anlamıyla Bodrum'da halka hizmet için çalışıyor. 24 tane restoran ve kafemiz var. Yaklaşık 36 tane plaj işletmemiz var. Sosyal belediyecilik dediğimiz konu tam anlamıyla halkımızla, memurla, esnafla, işçiyle sanatın, kültürün, eğlencenin, sinemanın, yeme-içmenin arasını kapatmaktır. Biz de fiyat politikamızla, hizmet politikamızla tam da Belediye Gıda A.Ş ile beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız; temizlik işleri, fen işleri, destek hizmetleri, zabıta müdürlüğü, Gıda A.Ş her kötü şarta rağmen, bütçenin bu kadar sıkıntılı olmasına rağmen yolumuzu da yapıyoruz, hizmetimizi de yapıyoruz, çöpümüzü de topluyoruz Allah'a şükür. Hiç kimseye muhtaç olmuyoruz. Hiç kimseye boynumuzu eğmiyoruz. Bunun da en büyük başarısını ben, işte bu zabıta arkadaşlarımda, fen işlerinde çalışan asfalttaki arkadaşlarımda, temizlikte arabanın arkasında sabahın altısında çöp toplayan arkadaşlarımda görüyorum. Onların başarısıdır bu. Sağ olsunlar var olsunlar. Alınlarından öpüyoruz onları.

Karaova ve bodrum için el ele

Zorlu süreçlerden geçildiğini ifade eden Aras, bu zorlukları vatandaşlarımızla hep birlikte atlatacağımızın inancında olduğunu ve yaşadığımız toprakların, belediye personeli ve Bodrum halkıyla daha yaşanılır daha huzurlu bir ortama taşıyacaklarının mesajını verdi. ‘'Karaova'ya sahip çıkacağız. Bodrum'a sahip çıkacağız. Hep birlikte sizlerin desteğiyle olacak ama. Hep beraber koruyacağız. Öncelikle görüyorsunuz son dönemde iklim krizidir, yangındır Yağmur yok, su yok. Sıkıntı var. Hep beraber bu dertlerin de üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Belediyeniz sonuna kadar emrinizdedir, hizmetinizdedir. Ben dahil olmak üzere bu can kardeşlerim sizlerin hizmetkarıdır arkadaşlar. O yüzden ne isterseniz ne emrederseniz yapmaya hazırız burada. Karaova'yı daha yaşanılır, daha çok kazanılır, rahat, huzurlu bir mekan haline getireceğiz. Sizden Allah razı olsun iyi ki geldiniz. İyi ki buradasınız. Hepinize sağlık, sıhhat, güzel günler diliyorum. Sağ olun, var olun.'' diyerek sözlerini tamamladı.