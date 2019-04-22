Karaova turizm ile buluşacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karoava'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Belediyesi Birim Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarının katıldığı toplantıda, Karaova esnafının ve vatandaşların sorunları konuşuldu.

Pazar günü düzenlenen toplantıya katılım gösterdikleri için esnafa ve yöre halkına teşekkür eden Oda Başkanı Erdoğan Başeymez, “Başkanımızın da bahsettiği gibi özellikle hafta sonları pazar günü, pazarın hareketli geçmesi ile hem pazar esnafımız hem de yerleşik esnafımız misafirlerimizi bolca ağırlıyorlar. Esnafımız kendisine yakışır bir şekilde özen gösterirse özellikle yaşadığımız sıkıntılar, fiyat tarifeleri ile ilgili özen gösterilirse herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Burada gördüğüm kadarıyla bayan işletmeciler de var. Ben kurumum adına onlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü işletmelerinde gayet güzel işler yapıyorlar. Herhangi bir sıkıntınızda, kurum olarak esnaf odamız ve belediyemiz, her zaman hazır bir şekilde sizin yanınızda” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek yaşanan sorunlara hızla çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Önümüzdeki kısa sürede, sizlerin esnafımızın, hayatını kolaylaştırmaya çalışacağız. Belediyenin işi, sizlerin hayatını kolaylaştırmak olacak. Ekonominize katkı sağlayacağız, kenti düzenleyeceğiz. Mumcular'da yaşayan vatandaşlarımızın hayatına kolaylık getireceğiz. Çocuklarımız düzgün, temiz bir ortamda yaşasın, güzel spor alanlarında oynasınlar istiyoruz. Aydınlık bir kentte gece gündüz yaşanılsın, insanlarımız temiz işletmelerden hizmet alsınlar istiyoruz. Belediyemizin görevlerini biliyorsunuz; sizlere sosyal imkanlar sunmak, daha yaşanılası bir kent ve yaşam alanı sunmak. Niyetimiz bu yönde. Zaten belediyeler de bu amaç için kurulmuş. Belediyenin kurulma amacı kimseyle ters gitmek değil, tamamen hizmet kurumudur. Önümüz yaz sezonu. Malum önümüzdeki haftalarda hava ısınacak ve havanın ısınmasıyla birlikte biraz daha hareketlilik olacak. Özellikle Bodrum'da turizm faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Sizler de tabi turizmden nemalanıyorsunuz. Oralarda çalışan arkadaşlarımız var. Yine Mumcular bölgesinde de özellikle turizm faaliyetlerinden faydalanan insanlarımız var. Biz turizmi burayla da buluşturacağız diye bir söylemimizle yola çıkmıştık. Biraz önce Pınarlıbelen Mahallesi'nde güzel bir piknik vardı, oraya katıldık. Bu tür faaliyetleri bütün köylerimize yaymak istiyoruz. Gelen misafirlerimize, köylerimizde yaşayan vatandaşımızın ürettikleri peynirini, yumurtasını, incirini, zeytinyağını, gözlemesini her şeyi onlara biz sunalım, satalım. En azından köydeki kadınlarımız, emeklerinin karşılığını alabilsinler en azından onlar da evinin bütçesine katkıda bulunabilsinler. Bunun için önümüzdeki süreçte bazı proje ve çalışmalar yapacağız” dedi.

Her mahallede o mahallenin özelliğine göre çeşitli etkinlikler yapacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Ayrıca Mumcular bölgesinde, belediyemizin güçlü bir birimini oluşturacağız demiştik. Belediye birimini destekleyeceğiz ki vatandaşlarımız yorulmasınlar, Bodrum'a gelip gitmeye gerek duymasınlar. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Gelirken gördüm; mesela özellikle bulvarlar hala otlarla dolu. Hemen bir peyzaj çalışması başlatalım buralarda. Aydınlatmada sıkıntı varsa onları da tamamlayalım. Mumcular merkezi önce bir toparlayıp güzelleştirelim. Her türlü hizmeti sizlere getirmeye çalışacağız. Hep söyledik; halkın belediyeciliğini yapacağız, hizmeti halkın ayağına götüreceğiz dedik. Muhtarlarımızla şu anda iletişim içerisindeyiz. Güzel bir Muhtarlık İletişim Birimi kurduk. O arkadaşlarım, muhtarımızla birebir sürekli konuşuyorlar, sizlerin ihtiyaçlarını bizlere dile getiriyorlar” şeklinde konuştu.

Karaova Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinleri, genel olarak mahallede bulunan tuvaletler, yollar ve pazar yeri ile ilgili konularda şikayetlerini dile getirdi. Toplantıdan sonra çarşıya gelen Başkan Aras, orada bulun tuvaletlerdeki ve meydandaki sıkıntıları yerinde inceleyerek muhtarlardan ve vatandaşlardan bilgi aldı.

Hafta sonu Gündoğan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile Serbay Ilıcak Kültür Merkezinde bir araya gelen Ahmet Aras, vatandaşlardan gelen istek, talep ve şikayetleri tek tek dinleyerek notlar aldı. Gündoğan sahil şeridindeki yollar ve dere yataklarındaki sorunların birer birer projelendirerek çözüleceğini ifade eden Başkan Aras, toplantı sonrasında gelen talepler üzerine Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu. Bir takım aktivitelerin yapıldığı binanın çok amaçlı spor salonuna dönüştürülebilmesi için çalışma başlatıldı.