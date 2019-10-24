Karaova üreticisine ‘çiğ süt kalite arttırma” eğitimleri verilecek

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları, Karaova'da başlattığı kalkınma hamlesi kapsamında, üreticileri bilgilendiriyor. Bodrum Halk Süt üretim sürecine daha fazla yerel üreticinin katılabilmesi için uygulamalı eğitimler başlayacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bodrum Ziraat Odası Karaova'daki üreticilerle buluşuyor. Zeytincilik, Arıcılık ve çiğ süt üretim kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları Yalıçiftlik bölgesinden başlatıldı. Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği toplantılarda, Ziraat Mühendisi Ayşe Kaya üreticileri çiğ süt üretiminde kalite standartlarının arttırılması konusunda bilgi verirken Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de bölgenin en önemli üretim faaliyetlerinden olan zeytincilik konusunda sunum yapıyor.

Karaova bölgesinin farklı mahallelerinde devam eden bilgilendirme toplantılarının ardından, Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları tarafından, üreticilere çiğ süt üretim kalitesini artırarak Ari İşletme belgesi alma kriterleri konusunda eğitimler verilecek. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla belirli bölgelerde satışa sunulan ve önümüzdeki günlerde de 2-5 yaş arası çocuklara ücretsiz dağıtılacak olan Bodrum Halk Süt'ün üretim sürecine daha fazla çiftçinin katılımını sağlamak amacıyla başlatılan eğitim çalışmaları, Kasım ayında da devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un Karaova bölgesindeki süt üreticilerini kaliteli çiğ süt üretimi konusunda teşvik edecek çalışmaları başlattıklarını belirterek “Bodrum Halk Süt üretim sürecine daha fazla çiftçimizin katılımını sağlayacağız. Üreticimiz, şartlar ne olursa olsun üretime devam etmeye çalışıyor ancak desteğe ihtiyaçları var. Bu aynı zamanda bölgenin kalkınması için önemli bir adım. Bu kapsamda üreticilerimize ulaşarak, ürettikleri sütün kalite değerleri ve bu değerleri nasıl artırabilecekleri konusunda bilgi vereceğiz. Varsa eksikliklerin giderilmesi yönünde rehberlik edeceğiz. Çiftçilerimizin bu toplantılara ve eğitimlere gösterdiği ilgiyi gururla gözlemliyoruz” diye konuştu.