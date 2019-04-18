Karaova'da Dünya Sanat Günü etkinlikleri

Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, 2015 yılından bu yana Dünya Sanat Gününü hafta boyunca, yarımadanın çeşitli bölgelerinde ve sanatın birçok disiplinini içeren etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu yıl da, 20 Nisan Cumartesi Günü saat 13.00'te başlayacak olan etkinlikte çocuk oyunundan klasik müziğe, şiirden çocuk korosu ev müzik dinletisine kadar dolu dolu bir program, çocukları, gençleri ve tabi ki büyükleri bekliyor olacak.

Etkinliğin bir diğer özelliği de, Mumcular'da yaşayan çocuklardan oluşan Köklukuyu Çocuk Korosu'nun kendi bölgelerinde sahne alması etkinlikler, ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşecek.

20 Nisan Cumartesi Karaova Düğün Salonu:

Saat: 13.00 Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu

Saat: 14.00 Triodonna Müzik Dinletisi (keman, piyano, solist)

Saat: 16.00 Şiir Okumaları ve İlkin/Defne ikilisinden müzik dinletisi

Saat: 17.00 Köklükuyu Çocuk Korosu Mini Konseri