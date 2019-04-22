Karaova'nın çocuklarına sanat şöleni

Başkan Aras, Köklukuyu Çocuk Korosunun dinletisinde duygulu anlar yaşadı.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle 20 Nisan Cumartesi Günü Mumcular Karaova Kültür Sanat Merkezi, “Dünya Sanat Günü Haftası” kapsamında hazırlanan çok özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi tarafından düzenlenen etkinlik, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk oyunu Çizmeli Kedi ile başladı. Tiyatronun sanatçılarından Mihriban Er'in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, Şehir Tiyatrosu oyuncularının üstün performansları ve kurdukları diyaloglarla çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdiler. 300'ün üzerinde yöre çocuklarının ve ailelerin izlediği oyun, bazıları için bir ilkti.

Kültür Sanat Meclisinin müzik ve şiir çalışma grubu da etkinliğe renk kattı. Piyano, keman, ney ve kanundan oluşan müzik grubunun solisti mezzosoprano Esen Demirci'nin aryaları alkışlarla beğeni kazandı. Şiir grubundan Feriha Beriş, Firdevs Şengül ve Mumcular Sitare Özkan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeninin katkıları ile dört öğrenci de özel seçilmiş şiirleri seslendirdiler.

Bahçeyaka Köyü doğumlu ve flüt sanatçısı İlker Uyar'ın baba topraklarında akraba ve yakınları ile başlattığı müzik çalışmaları, komşu köylerdeki çocukların da katılımı ile otuz çocuğa ulaşmış. Çalışmalarını kendi evinde yürüten Uyar'a gönüllü hocalar olarak Adil Sevencan piyano, Vuslat Çiftdal keman, Sinem Karabağlı'nın da şef olarak katılımı ile çalışmalar Köklükuyu Çocuk Korosu'na dönüşmüş.

Başkan Aras'tan söz aldılar

Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi adına organizasyon sorumlusu Rezzan Şebin, gün boyu süren etkinlik ve koro hakkında kısa bilgi verdi. Böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aras, “Hepinizi kutluyorum çocuklar. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. İnanın onları dinlerken gözlerim doldu. Özellikle Hiroşima'da katledilen çocuklar için bestelenmiş şarkı, beni çok duygulandırdı. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocuklar öldürülmesin. Siz anne ve babalar, aileler olarak da, çocuklarınızın eğitiminde çok önemlisiniz. Onlara öncülük ederek, onları kültür ve sanatla buluşturmalısınız. Biz belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Rezzan Şebin'in etkinliğin hazırlığındaki katkıları nedeniyle Çömlekçi Köyü'nde yaşayan Çiğdem Sarı-Fraser'i ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ile Ressam Bünyamin Pehlivan'ı sahneye çağırmasının ardından, Başkan Aras, korodaki çocukların kendisinden isteklerini dinledi. Bir kaçı piyano isterken, bir kız çocuğu da ağlayarak sokak hayvanları için mama ve su kapları istedi. Aras, çocuğa kendi cep telefonundan konuyla ilgili projesini gösterdi. Ardından, koristlerden ve aynı zamanda piyanist olma yolunda hızla ilerleyen Ata Furat'tan iki parça dinleyerek, “Kişisel olarak ve belediyemiz olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi ve Başkan Aras daha sonra katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.