Karaöz son yolculuğa uğurlandı

Siyasi yaşamına Demokrat Parti ve Adalet Partisi ile başlayan Doğruyol Partisi ile devam eden merkez siyasetin kanaat önderlerinden Cavit Karaöz

83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Yücelen Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Doğru Yol Partisi ve Adalet Partisinde il başkanlığı yapan Karaöz, Muğla Merkez Kurşunlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Muğla Şehir Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Av. Cavidan Karaöz Özyiğit'in ve İYİ Parti Muğla Milletvekili adayı İnşaat Mühendisi Cahit Karaöz'ün babası Karaöz'ün cenazesine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, DYP Eski İl Başkanı Enver Kansu başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, avukatve sevenleri katıldı.