İhlas Haber Ajansı

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Karara bağlanmış 43 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hakkında 8 ayrı dosyadan 43 yıl, 8 ay karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan O.

K. isimli şüpheliyi yakalandı.


Jandarma ekipleri tarafından şüpheli O.K.'nin Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde olduğu bilgisi alındı. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan operasyon ile şüpheli yakalandı.


O.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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