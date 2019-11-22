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Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı

Bodrum’da, karaya oturan motor yattın içerisinden 35 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı.

Bodrum'da, karaya oturan motor yattın içerisinden 35 kaçak göçmen ve 1 organizatör çıktı.


Adaboğazı açıklarında karaya oturmuş halde tespit edilen motor yat içerisindeki 19 Suriye ve 16 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 35 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. 13'ü kadın 11 çocuk olduğu tespit edilen kaçak göçmenler sahil güvenlik botuna alındı. Sahil Güvenlik komutanlığına getirilen kaçak göçmenler Emniyet müdürlüğüne teslim edildi.


Göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne sevk edileceği, organizatör şüphelisinin ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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