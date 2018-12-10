İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karayolu kenarında ölü bulunan kişinin ölüm nedeni belirledi

-Muğla-Köyceğiz karayolu kenarında ölü olarak bulunan 33 yaşındaki Erol Canlı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

-Muğla-Köyceğiz karayolu kenarında ölü olarak bulunan 33 yaşındaki Erol Canlı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.


Muğla-Köyceğiz karayolu Sarayyanı Mahallesi mevkiinde önceki gün vatandaşlar tarafından karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ekipleri yönlendirildi. Karayolu kenarında bulunan erkek cesedinin üzerinde yapılan kimlik aramasında şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Erol Canlı olduğu tespit edilmişti.


Ardından jandarma ekiplerinin kırık ayna ve far parçalarını takip etmesi üzerine Erol Canlı'ya özel bir firmada çalışan ve Fethiye'den yola çıkan N.H. isimli şahsın çarptığı öğrenildi. MOBESE kayıtlarından bir kamyonetin Canlı'ya çarptığı ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından oturduğu evden akşam saatlerinde alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.