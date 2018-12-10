Karayolu kenarında ölü bulunan kişinin ölüm nedeni belirledi

-Muğla-Köyceğiz karayolu kenarında ölü olarak bulunan 33 yaşındaki Erol Canlı'nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

Muğla-Köyceğiz karayolu Sarayyanı Mahallesi mevkiinde önceki gün vatandaşlar tarafından karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Jandarma ekipleri yönlendirildi. Karayolu kenarında bulunan erkek cesedinin üzerinde yapılan kimlik aramasında şahsın Ordu nüfusuna kayıtlı 33 yaşındaki Erol Canlı olduğu tespit edilmişti.

Ardından jandarma ekiplerinin kırık ayna ve far parçalarını takip etmesi üzerine Erol Canlı'ya özel bir firmada çalışan ve Fethiye'den yola çıkan N.H. isimli şahsın çarptığı öğrenildi. MOBESE kayıtlarından bir kamyonetin Canlı'ya çarptığı ve olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Zanlı, jandarma ekipleri tarafından oturduğu evden akşam saatlerinde alındı.