Karayolu Trafik Güvenliği haftası etkinlikleri başladı

Etkinlik çerçevesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ekipleri tarafından ‘Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganı ile ekipler tarafından 10 farklı noktada etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik, 5 ekip, 5 şahin unsuru olmak üzere toplam 15 personel ile 511 araç sürücüsüne trafik kurallarına uymaları, kask kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve kırmızı ışık ihlalleri konusunda broşür dağıtılarak bilgilendirme çalışması yapıldı.