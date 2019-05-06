İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karayolu Trafik Haftası başladı

Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Trafik Haftası kutlamaları başladı.

Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanında Jandarma, Emniyet trafik ekipleri, Karayolu ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri Trafik Haftası kutlamaları kapsamında stant açtı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmişti. Sınırsızlık meydanında açılan standı vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz ve öğrenciler ziyaret etti.


Stantları gezen protokol üyeleri öğrencilere trafik kurlarını içeren broşür dağıtırken, tişört, şapka ve düdük hediye ettiler. Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri, stantları ziyaret eden vatandaşlara kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verdiler.


Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.