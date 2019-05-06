Karayolu Trafik Haftası başladı

Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanında Jandarma, Emniyet trafik ekipleri, Karayolu ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri Trafik Haftası kutlamaları kapsamında stant açtı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının ‘Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmişti. Sınırsızlık meydanında açılan standı vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz ve öğrenciler ziyaret etti.

Stantları gezen protokol üyeleri öğrencilere trafik kurlarını içeren broşür dağıtırken, tişört, şapka ve düdük hediye ettiler. Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri, stantları ziyaret eden vatandaşlara kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verdiler.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında hafta boyunca değişik etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgilendirmeler yapılacak.