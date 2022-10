Kardeşinin marketine baltayla saldırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kardeşinin işlettiği markete giren abisi elindeki baltayla markete zarar verdi. Baltayla markete saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete baltayla gelen market sahibi Mehmet Ali A.'nın abisi H.A., marketteki ürünlere baltayla kırmaya başladı. Kasada bulunan çalışan H.A.'yı sakinleştirmeye çalışırken, saldırgan bu sefer elindeki baltayı çalışana salladı. Ardından market reyonlarında bulunan ürünleri parçalamaya başlayan H.A. bir türlü sakinleşmedi. Markete maddi hasar veren H.A. elindeki baltayla markette kırmadık yer bırakmadı. Daha sonra marketten ayrılan H.A. olay yerinde uzaklaştı. Kardeşi Mehmet Ali A. ise polise giderek ağabeyinden şikayetçi oldu. İki kardeş arasında husumet olduğu öğrenildi.

Baltalı saldırı güvenlik kameralarında

Baltayla markete gelen H.A.'nın dükkana zarar verdiği o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. H.A.'nın elindeki baltayla market çalışanına saldırması ve ürünlere rastgele vurması ise an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.