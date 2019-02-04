Kargodan uyuşturucu çıktı

Bodrum'a kargo paketi içerisindeki ayakkabı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde girişini engellemeye yönelik faaliyetleri kapsamında kargo şirketlerinde narkotik dedektör köpeği Molly ile aramalar yaptı. Ortakent-Yahşi Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde bulunan paketlerden birine Molly'nin tepki vermesi üzerine paket muhafazaya alınarak alıcı şahıs beklenilmeye başlandı.

Alıcı M.G.M. isimli şahıs paketi almak için kargo şubesine geldiğinde, narkotik ekiplerince yakalandı. Alıcı şahıs ile birlikte paket açıldığında ayakkabı içine gizlenmiş vaziyette iki parça halinde, toplam 60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.G.M. hakkında uyuşturucu kullanmak sucundan işlem yapıldıktan sonra şüpheli salıverildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.