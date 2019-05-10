Karikatür yarışmasında son gün 20 Mayıs

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Karikatür Yarışmasının son başvuru tarihi 20 Mayıs.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklama ile yarışmaya katılacaklara geç kalmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Bu yılın teması Dünyanın en büyük değeri olan ‘Toprak'. İnsanların geçim kaynağının üretildiği yer olan toprak, aynı zamanda ülkelerin vazgeçilmezidir. Bu yüzden Muğla'mızda toprağımızın değerini biliyor ve toprağımızın önemini değerli karikatürcü sanatçılarımızın ellerinden çıkacak eserlerle anlatılmasını istiyoruz. Bu güne kadar çok sayıda başvuru oldu ve son başvuru tarihimiz 20 Mayıs. Bu yüzden hala daha eserlerini göndermemiş sanatçılarımızın geç kalmadan eserlerini göndermeleri konusunda hatırlatma yapmak istiyoruz. Bu yıl seçici kurulunu Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Yrd. Doç. Yeditepe Ün. Öğrt. Gör.-Karikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait Munzur (Karikatürcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), A. Kadir Uslu (Karikatürcü) ve Mehmet Selçuk'un (Karikatürcü-Koordinatör) oluşturduğu 5. Ulusal Karikatür yarışmasına katılmak isteyenler sanatçılarımızın yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilecek. Yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Menteşe-Muğla adresine ulaştırmaları gerekiyor” diye ifade edildi.