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Karikatür yarışmasının son başvuru 21 Mayıs

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl ulusal olarak düzenlenen karikatür yarışması geçen yıl uluslararası düzenlenmeye başlamıştı.

Geçen yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl 2'inci uluslararası olarak düzenlenen karikatür yarışmasının konusu “Pandemi, Covid-19” olarak belirlendi.


Bu yıl, ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yılmaz, Sait Munzur Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü'nün ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri toplanma tarihi 29 Mayıs olarak duyuruldu.


Sonuçlar 14 Haziran'da açıklanacak


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14 Haziran 2021 yılında sonuçları açıklanacak yarışmaya amatör ve profesyonel herkesin katılabileceği belirtilirken yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışma şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden ulaşabilecekleri açıklandı. Ayrıca, “yarışmacıların şartnameye uygun olarak hazırlanmış eserlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Menteşe-Muğla adresine ulaştırmaları gerekiyor” denildi.

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