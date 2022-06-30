Karne hediyesi tiyatro oyunu

Marmaris Belediyesi karne hediyesi olarak çocukları 4 ayrı tiyatro oyunuyla buluşturacak. ‘Karagöz Öğreniyor', ‘Şirin Baba ve Kelebek Avcısı', ‘Arkadaşım Ben Geldim' ve ‘Karagözün Cehaleti' adlı oyunlar çocuklar için farklı noktalarda sahnelenecek.

Karagöz Öğreniyor 12.00 / 14.00'da ve Şirin Baba ve Kelebek Avcısı 16.00 / 18.00 saatlerinde 1 Temmuz Cuma günü Armutalan Kültür Merkezi'nde 2 seans halinde sahnelenecek. Arkadaşım Ben Geldim ve Karagözün Cehaleti adlı oyunlar ise 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'da Hisarönü'nde, 4 Temmuz Pazartesi günü, saat 18.00'da Turunç'ta, 5 Temmuz Salı günü, saat 18.00'da Selimiye'de ve son olarak 7 Temmuz Perşembe günü saat 19.30'da 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda çocuklarla buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en güzel örneği Karagöz Hacivat ve müzikli danslı çocuk oyunları çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak. Oyunlarda Muğlalı oyuncu Gülnihal Demir de yer alacak.