İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karne heyecanı yerini kar sevincine bıraktı

Bodrum’da bulunan bir ilköğretim okulunda yarıyıl karnelerini alarak okul bahçesine çıkan öğrenciler, gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Bodrum'da bulunan bir ilköğretim okulunda yarıyıl karnelerini alarak okul bahçesine çıkan öğrenciler, gördükleri manzara karşısında şok oldu.


Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Amiral Turgutreis İlkokulu idaresi, öğrencilere karne hediyesi olarak okul bahçesine kamyonlarca kar döktürdü. Yarıyıl tatili için karnelerini almaya gelen öğrenciler son derslerine girdikten sonra, kamyonlarla gelen kar okul bahçesine döküldü. Karnelerini alan öğrenciler bahçeye çıktıklarında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Tüm okul bahçesini karla kaplı gören minik öğrenciler çılgınlar gibi eğlendi. Kartopu oynayan öğrencilere öğretmenler ve veliler de eşlik etti. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen bazı veliler ise telefonlarına sarıldı. Bol bol çocuklarının fotoğraflarını çeken veliler “Çocuklarımız bize karın nasıl bir şey olduğunu soruyorlardı. İlk kez karla karşılaşan çocuklarımız çok mutlu oldu” ifadelerini kullandı.


Hayatlarında ilk kez kar gören minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerin karne sevinci yerini kar sevincine bıraktı. Birbirleri ile dakikalarca kartopu savaşı yapan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.


Okul müdürü Aysel Altınç, önemli olanın çocukların anılarına bir dokunuş yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Mutlu çocukluk anıları mutlu yarınlardır. Çocukların anısında, belleğinde mutlu anılar oluşturmuşsak, anılarında bir dokunuş yaptıysak ne mutlu bize” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.