İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karşı şeride geçen cip, otomobile çarptı 6 yaralı

Bodrum’dan Milas’a seyir halinde olan 48 AAH 973 plakalı cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, Milas’tan Bodrum’a doğru ilerleyen 48 AAG 237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Bodrum'dan Milas'a seyir halinde olan 48 AAH 973 plakalı cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, Milas'tan Bodrum'a doğru ilerleyen 48 AAG 237 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.


Kazanın ardından yol kenarında bulunan sulama kanalına uçan otomobilin içerisindeki 2 kişi ile cipte bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


Meydana gelen kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Alınan önemlerin ardından trafik yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.