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Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza dün akşam saatlerinde Ortakent-Yahşi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. 91 yaşındaki Ömer Kıvılcım, Ortakent Mezarlığı önünden karşıdan karşıya geçtiği sırada cadde üzerinde seyreden E.Y. yönetimindeki 48 TJ 630 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıvılcım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Kıvılcım'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ortakent'te toprağa verildi.


Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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