Karşısında polisleri görünce gerçekten hapı yuttu

Marmaris'te karşısında polisleri gören uyuşturucu satıcısı, elinde bulunan uyuşturucu hapları ve maddeleri yuttu.

Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uzun süredir takip ettiği uyuşturucu madde satıcısı Y.A. (27), polisleri görünce elinde bulunan uyuşturucu hapları ve maddeleri yuttu. Ekipler, Y.A.'yı hemen Marmaris Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede çekilen tomografide zanlının midesinde yabancı maddeler olduğu ortaya çıktı. Yuttuğu haplardan etkilenen şahıs hastanede yapılan müdahalenin ardından emniyet merkezine götürüldü.

Marmaris'te sanayide çalışan 27 yaşındaki Y.A., Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındıktan sonra bugün Marmaris Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.