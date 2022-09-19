İhlas Haber Ajansı

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Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında “Kasten öldürme” suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.Ş. isimli şahıs Dalaman ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol uygulaması esnasında yakalandı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca işlemlerin tamamlanmasını müteakip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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