Kasten öldürme suçundan aranıyordu, yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında ‘Kasten öldürme' suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.A., Seydikemer İlçesi Çobanlar Mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

A.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.