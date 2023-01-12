Kasten öldürme şüphelisi Köyceğiz polisinden kaçamadı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs Köyceğiz polisinin sıkı takibi sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince “Kastan Öldürme” Suçundan hakkında kesinleşmiş “8 Yıl 9 Ay” cezası bulanan N.İ. isimli şüpheli şahıs yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. “Kastan Öldürme” Suçundan hakkında kesinleşmiş cezası bulunan N.İ. isimli şüpheli şahıs Köyceğiz polisinden kaçamadı. N.İ. isimli şüpheli şahıs işlemlerinin ardından Muğla E Tipi Kapalı cezaevine teslim gönderildi.