Katil zanlısı yakalandı

Kasten Öldürme suçundan yakalama kararı bulunan katil zanlısı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma, Seydikemer ve Eşen Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kasten Öldürme suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu İ.İ.'nin Mersin'den Seydikemer ilçesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda katil zanlısı İ.İ.' Kumluova Mahallesi'nde yakalanarak, işlemleri için adli kurumlara sevk edildi.